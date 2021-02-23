الدفاع التركية: قمنا بالرد على"تحرش"مقاتلات يونانية بسفينة أبحاث تركية ببحر إيجة

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها قامت بالرد فورا على حادثة "تحرش" أربع مقاتلات يونانية من طراز (F-16) بسفينة أبحاث تركية في المياه الدولية ببحر إيجة بحسب ماذكرته وسائل إعلام تركية.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار: "موقفنا واضح حيال تحرش المقاتلات اليونانية بسفينة الأبحاث التركية، وما سنقوم به حيال هذه التحرشات واضح أيضا".

إقرأ المزيد

وأكد أكار على أن المقاتلات اليونانية تنفذ تحرشات مستمرة، منوها بأنه "تم الرد على التحرش الأخير (بسفينة الأبحاث التركية) في إطار القانون".

واقتربت المقاتلات اليونانية من سفينة "تي جي غي تشمه" التركية مسافة 2 ميل بحري، لتطلق بعدها بالونات حرارية قبل أن تبتعد عن موقع السفينة.

وأفادت مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن المقاتلات اليونانية تحرشت بالسفينة المذكورة من ارتفاع ألف متر، وأن الرد كان ضروريا.

وأكدت لـ"الأناضول" أنه تم الرد على المقاتلات اليونانية المتحرشة، دون الكشف عن طبيعة الرد.

وتواصل السفينة "تي جي غي تشمه" مهامها في المياه الدولية بشمال بحر إيجة، لغاية الثاني من مارس المقبل، ضمن إطار برنامجها السنوي للأبحاث العلمية والتقنية في المجال الهيدروغرافي.

ويأتي تحرش المقاتلات اليونانية بالسفينة التركية، بعد يومين من إعلان مصادر عسكرية تركية أن أثينا مارست العديد من الأنشطة لتصعيد التوتر في بحر إيجة، بدءا من المناورات وحتى مهام الغواصات، منذ انطلاق "المحادثات الاستشارية" مع تركيا في 25 يناير الماضي.

وزعمت اليونان قبل أيام أن الأبحاث التي تقوم بها السفينة التركية تعد "تصرفًا لا يسهل تحسين العلاقات بين البلدين".

المصدر: الأناضول