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اليونان تحتج على إرسال تركيا سفينة أبحاث‭ ‬للمياه الدولية

أخبار العالم

اليونان تحتج على إرسال تركيا سفينة أبحاث‭ ‬للمياه الدولية
Reuters
صورة أرشيفية
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قالت اليونان اليوم الخميس، إنها أبلغت تركيا احتجاجها على إرسال أنقرة سفينة أبحاث إلى بحر إيجه، ووصفت ذلك بأنه "تحرك غير ضروري".

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يأتي ذلك بعدما أظهر إخطار صادر عن البحرية التركية هذا الأسبوع أن سفينة الأبحاث "تشيشمي" ستجري مسحا بحريا من اليوم 18 فبراير، وحتى الثاني من مارس في منطقة بالمياه الدولية لدى البلدين مصالح محتملة فيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، خريستوس تارانتيليس، للصحفيين "هذا تحرك غير ضروري لا يساعد في خلق مشاعر إيجابية".

وذكر مسؤولون بالحكومة أن وزارة الخارجية قدمت شكوى شفهية لتركيا، مضيفين أن الإخطار المسمى نافتكس "غير قانوني" لأنه صادر عن محطة تابعة للبحرية لا تتمتع بهذه الصلاحية.

المصدر: "رويترز"

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