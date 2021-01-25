الولايات المتحدة ترحب باستئناف الاتصالات بين تركيا واليونان

رحبت الولايات المتحدة باستئناف الاتصالات بين تركيا واليونان حول الوضع في شرق المتوسط.

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على "تويتر" اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة ترحب باستئناف المباحثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا في إسطنبول اليوم وتمسك الطرفين بالعملية".

The United States welcomes the resumption of exploratory talks between Greece and Turkey in Istanbul today and the commitment of both governments to this process. We support all efforts to reduce tensions in the Eastern Mediterranean. — Ned Price (@statedeptspox) January 25, 2021

وأضاف المتحدث: "نحن ندعم كافة الجهود الرامية إلى خفض التوترات في شرقي المتوسط".

إقرأ المزيد

يذكر أن منطقة شرقي المتوسط شهدت توترات بين تركيا وبعض الدول الأخرى في المنطقة، وخاصة اليونان، بعد قيام السفن التركية بأعمال التنقيب على النفط والغاز في المياه التي تعتبرها اليونان جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

واستأنفت المباحثات بين الجانبين اليوم الاثنين بهدف إيجاد حل للنزاع.

المصدر: RT