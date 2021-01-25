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الولايات المتحدة ترحب باستئناف الاتصالات بين تركيا واليونان

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الولايات المتحدة ترحب باستئناف الاتصالات بين تركيا واليونان
Reuters MURAD SEZER
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رحبت الولايات المتحدة باستئناف الاتصالات بين تركيا واليونان حول الوضع في شرق المتوسط.

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على "تويتر" اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة ترحب باستئناف المباحثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا في إسطنبول اليوم وتمسك الطرفين بالعملية".

وأضاف المتحدث: "نحن ندعم كافة الجهود الرامية إلى خفض التوترات في شرقي المتوسط".

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يذكر أن منطقة شرقي المتوسط شهدت توترات بين تركيا وبعض الدول الأخرى في المنطقة، وخاصة اليونان، بعد قيام السفن التركية بأعمال التنقيب على النفط والغاز في المياه التي تعتبرها اليونان جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

واستأنفت المباحثات بين الجانبين اليوم الاثنين بهدف إيجاد حل للنزاع.

المصدر: RT

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