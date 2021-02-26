رئيس أذربيجان: تصريحات باشينيان عن "إسكندر" الروسية مضحكة ولم نرصد استخدامها في قره باغ

نفى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف صحة تصريحات رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن عدم فعالية منظومة "إسكندر-إم" الصاروخية روسية الصنع.

وتطرق علييف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في باكو، إلى تصريحات باشينيان الذي قال مؤخرا، متحدثا عن أسباب هزيمة يريفان في الجولة الأخيرة من نزاع قره باغ، إن صواريخ "إسكندر" التابعة للجيش الأرمني "لم تنفجر أو انفجرت بنسبة 10% فقط".

ووصف علييف تلك التصريحات بأنها مضحكة، مؤكدا أن الجانب الأذربيجاني لم يرصد استخدام هذه المنظومة الدفاعية روسية الصنع من قبل الجانب الأرمني في قره باغ.

وأحدثت تصريحات باشينيان عن الصواريخ الروسية صدى واسعا وانتقادات من قبل العديد من الخبراء العسكريين الذين أشاروا إلى غموض هذا الكلام (لاسيما فيما يتعلق بـ"الانفجار بنسبة 10%").

وقرر باشينيان الأربعاء الماضي إقالة النائب الأول لقائد الأركان العامة في الجيش الأرمني، تيران خاتشاتوريان، بعد ورود تقارير مفادها أن هذا المسؤول ضحك من كلام رئيس الوزراء هذا.

وأسفر قرار باشينيان هذا عن اندلاع أزمة سياسية في أرمينيا، حيث أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش بيانا طالبت فيه باستقالة الحكومة.

بدورها، فندت وزارة الدفاع الروسية أمس تصريحات باشينيان، مرجحة أنه "خضع للتضليل، ما دفعه إلى استخدام بيانات خاطئة"، وأشارت إلى أن "إسكندر-إم" استخدمت بنجاح مرارا في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا.

المصدر: سبوتنيك-أذربيجان