من هي المحجبة التي شاركت في الإيجاز الصحفي للبيت الأبيض؟

شاركت سميرة فازيلي وهي امرأة محجبة، بالإيجاز الصحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إلا أن كثيرين سألوا عن هويتها قبل أن تفصح أنها تشغل منصب نائبة مدير المجلس الاقتصادي الوطني.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki, Deputy Director of the NEC Sameera Fazili, and Senior Director for International Economics and Competitiveness Peter Harrell. https://t.co/ScD2izNnNr — The White House (@WhiteHouse) February 24, 2021

وتنحدر فازيلي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وهاجر والداها الطبيبان محمد يوسف فازيلي ورفيقة فازيلي في السبعينيات من القرن الماضي، من الإقليم إلى الولايات المتحدة.

حاصلة على بكالوريوس في العلوم الاجتماعية من كلية هارفارد بتقدير امتياز، ثم حصلت بعد ذلك على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة ييل، لتبدأ مسيرتها العملية كمحاضرة في وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكلية نفسها.

HISTORY was made in the White House yesterday! Sameera Fazili became the first member of the Executive Brand to address the White House Press Corps during a White House press briefing on behalf of the Administration while proudly wearing her hijab, https://t.co/hiTCSUMbUepic.twitter.com/lQQLpgj7kg — Wisconsin Muslim Civic Alliance (@WisMuslimVoters) February 26, 2021

والتحقت سميرة فازيلي بوزارة الخزانة الأمريكية لتعمل على القضايا المتعلقة بمؤسسات التمويل الجماعي وتمويل الإسكان والأعمال الصغيرة، كما كانت أيضا مستشارة أولى ورئيسة موظفي وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية.

وانضمت بعد ذلك إلى إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما بصفتها مستشارة أولى للسياسات في المجلس الاقتصادي الوطني، حيث غطت قضايا التقاعد والتمويل والتنمية المجتمعية والاقتصادية، ثم انتقلت إلى أتلانتا في ولاية جورجيا، حيث شغلت منصب مديرة للبنك الاحتياطي الفيدرالي هناك.

ولقي ظهور سميرة فازيلي تفاعلا كبيرا في وسائل الإعلام، خاصة أنها لا تشغل منصبا رمزيا في الإدارة الأمريكية.

A proud moment.

Sameera Fazili, the first American Muslim woman to breif the press at White House. She is the deputy director of the National Economic Council.

I hope the French government learn a lesson in democracy and respecting diversity.#hijabhttps://t.co/ARLxj6zMi7 — Nihad Awad (@NihadAwad) February 24, 2021

وقال أحد المغردين: "قبل خمسة أسابيع ، احتل المتطرفون البيض البيت الأبيض... اليوم قدمت امرأة محجبة إحاطة من منصة بالبيت الأبيض. لا أعتقد أن هذا حدث من قبل.. هذه سميرة فازلي نائبة مدير المجلس الاقتصادي الوطني".

Five weeks ago the White House was occupied by White Supremacists. Today a woman in a Hijab gave a briefing from a White House podium. I don’t think that’s ever happened before. This is Sameera Fazili, Deputy Director of the National Economic Council. https://t.co/FHaNqcSQ9a — Ayaz (@sahyder1) February 24, 2021

ورغم أن سميرة لم تولد في كشمير، فإن صلتها بالإقليم قوية حسب عائلتها، حيث حرصت على زيارته عدة مرات، رغم أن زياراتها قلت في السنوات الأخيرة بسبب انشغالها بمسيرتها المهنية، وعائلتها المكونة من زوج و3 أبناء.

المصدر: RT