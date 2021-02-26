"أسوشيتيد برس": العراق مصدر الهجوم بطائرات مسيرة على القصر الملكي السعودي

قالت مصادر لوكالة "أسوشيتد برس" إن طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات استهدفت القصر الملكي السعودي في عاصمة المملكة الشهر الماضي انطلقت من داخل العراق.

ونقل تقرير الوكالة عن مسؤول بارز في إحدى المليشيات المدعومة من إيران في العراق، ومسؤول أمريكي، تأكيدهما أن "فصيلا غير معروف نسبيا تدعمه إيران في العراق، أطلق 3 طائرات مسيرة من مناطق على الحدود العراقية السعودية، والتي اصطدمت بالمجمع الملكي في الرياض يوم 23 يناير".

وقال المسؤول المليشياوي، إن "أجزاء الطائرات المسيرة أتت من إيران وتم تجميعها في العراق قبل إطلاقها من هناك"، إلا أنه لم يكشف عن مكان إطلاق الطائرات المسيرة في المنطقة الحدودية ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

من جانبه، قال المسؤول الأمريكي، إن واشنطن "تعتقد أن الهجوم على قصر اليمامة في 23 يناير، انطلق من داخل العراق"، ولكنه لم يوضح كيف توصلت الولايات المتحدة إلى هذا الاستنتاج.

وأشار مسؤول عراقي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، تمت مشاركتها مع الحكومة العراقية.

المصدر: "أسوشيتد برس"