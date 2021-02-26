نتنياهو: أبلغت بايدن أني سأمنع إيران من حيازة سلاح نووي باتفاق أو بدونه

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه على منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وقال في مقابلة مع "القناة 13" الإسرائيلية: "أبلغت بايدن أنني سأمنع إيران من حيازة سلاح نووي باتفاق أو بدونه، ونحن لن نترك أمن إسرائيل في يد أحد".

وأوضح: "أنا وبايدن صديقان حميمان، تحدثنا كثيرا عن إيران لمدة ساعة كاملة، وأخبرته بأنه سواء أكان هناك اتفاق أم لا، فواجبي كرئيس وزراء إسرائيل هو منع تكرار الفظائع المرتكبة ضد شعبنا".

وأضاف: "بايدن سيفعل أي شيء ضروري لمنع إيران من تسليح نفسها بأسلحة نووية، وأن الاعتماد فقط على اتفاق مع مثل هذا البلد هو خطأ".

وذكر نتنياهو أن "الأمرين اللذين سيبطئان سعي إيران للحصول على الأسلحة النووية، هما تهديد عسكري حقيقي وعقوبات شديدة".

ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "العودة إلى الاتفاق النووي تمهد الطريق أمام حكومة طهران لامتلاك ترسانة نووية".

وشدد نتنياهو، على أن "العودة إلى الاتفاق النووي بصيغته الأولى عام 2015 ستؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط، وهذا كابوس وغباء ويحظر أن يحدث".

ويقول مستشارون لنتنياهو، إنهم "قلقون من أن طاقم مستشاري بايدن في سياسة الخارجية والأمن مؤلف من مستشاري أوباما، وأن قسما منهم هم مهندسو الاتفاق النووي".

المصدر: "سبوتنيك"