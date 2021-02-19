نتنياهو: متمسكون بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل متمسكة بالتزامها بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية وموقفها من الاتفاق النووي مع طهران لم يتغير.

وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ذكر نتنياهو أن "إسرائيل تؤمن بأن العودة إلى الاتفاق السابق مع طهران ستمهد فقط الطريق أمام إيران نحو امتلاك ترسانة نووية"، مؤكدا أن "إسرائيل تجري حوارا متواصلا مع الولايات المتحدة بهذا الشأن".

وفي السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة "5+1".

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الحلفاء الأوروبيين بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وبدأت إيران في انتهاك بنود الاتفاق عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه وعودتها لفرض عقوبات قاسية ضد طهران، وهي على خلاف مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن من يتعين عليه أن يتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق.

المصدر: RT