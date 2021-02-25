إسرائيل تعلق برنامجها لإرسال اللقاحات إلى الخارج

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن تجميد إسرائيل برنامجها لإرسال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الخارج.

وقال غانتس في تغريدة على "تويتر"، يوم الخميس: "أرحب بقرار تجميد إرسال اللقاحات إلى دول أخرى".

وأشار غانتس إلى أن مثل هذا القرار كان من الضروري مناقشته على "المنصات المناسبة"، ولا يجوز لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يتخذه لوحده.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن إسرائيل تعتزم إرسال دفعات صغيرة من لقاحات فيروس كورونا إلى 19 من الدول الأخرى، لكن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت كان يسعى للحصول على توضيحات بشأن البرنامج.

وكان نتنياهو يدافع عما وصفه بـ "دبلوماسية اللقاحات"، أي برنامج لإرسال الجرعات الزائدة من لقاح "موديرنا" إلى الدول الصديقة لإسرائيل.

وتعرض نتنياهو لانتقادات بسبب هذا البرنامج، حيث اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بتجاهل التزاماتها كدولة احتلال بشأن توزيع اللقاح على الأراضي الفلسطينية.

المصدر: رويترز