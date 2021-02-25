غواتيمالا تقر استخدام "سبوتنيك V"

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الخميس عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في غواتيمالا، لتصبح ثالث دولة في أمريكا اللاتينية تقر استخدامه.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الصندوق الروسي كيريل دميترييف في بيان نشر على الموقع الخاص للقاح الروسي.

Guatemala has become the 37th country in the world to approve #SputnikV vaccine.

Guatemala se ha convertido en el 37 país del mundo en aprobar la vacuna #SputnikV.

👇https://t.co/aszInycaXN — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 25, 2021

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وأشار البيان إلى أن غواتيمالا أصبحت الدولة الـ37 التي صادقت على استخدام "سبوتنيك V" حتى الآن.

يأتي ذلك بعد يوم على تسجيل اللقاح الروسي في هندوراس المجاورة.

ويعتبر "سبوتنيك V" واحدا من أكبر ثلاثة لقاحات مضادة لكورونا في العالم من حيث عدد الموافقات الصادرة عن الجهات المنظمة الحكومية.

المصدر: RT