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هندوراس تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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هندوراس تسجل لقاح
Globallookpress Mohammed Talatene/dpa
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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في هندوراس.

وقال رئيس الصندوق الروسي كيريل دميترييف في بيان له، اليوم الأربعاء، إن "هندوراس انضمت إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، التي صادقت على استخدام "سبوتنيك V"، ونحن مستعدون لدعم الشركاء في حماية السكان بواسطة أحد أحسن اللقاحات في العالم".

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وأشار البيان إلى أن لقاح "سبوتنيك V" تمت المصادقة عليه في 36 دولة في العالم.

وأضاف أن الموافقة على استخدام "سبوتنيك V" تؤكد على أهمية مساهمته في مكافحة الوباء على النطاق العالمي.

المصدر: "تاس"

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