الخارجية الأمريكية: كوريا الجنوبية تلعب دورا أساسيا في تطبيق العقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن كوريا الجنوبية تلعب دورا أساسيا في تطبيق العقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية.

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وأكدت على أهمية التشاور مع واشنطن فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، أنه لا يوجد هناك شيء جديد، في رد على سؤال حول الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، موضحا أن الحكومة الكورية الجنوبية قالت بوضوح إنها لم تسلم 10 مليارات دولار إلى إيران، وأضاف أن بلاده تواصل المشاورات مع كوريا الجنوبية.

وشدد برايس، على أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ذكرت في بيانها أن أي إفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية سيحدث بعد مشاورات مع الولايات المتحدة.

وأفاد المتحدث بأن كوريا الجنوبية شريك أساسي للولايات المتحدة، وأنها لا تلعب دورا أساسيا في تطبيق العقوبات ضد إيران فحسب بل أيضا ضد كوريا الشمالية.

وقالت الحكومة الإيرانية في وقت سابق إنه سيتم الإفراج عن واحد بليون دولار أمريكي من أرصدتها المحتجزة في كوريا الجنوبية، ولكن سيئول ذكرت أن إلغاء التجميد الفعلي للأرصدة سيتم من خلال المشاورات مع الدول ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

المصدر: يونهاب