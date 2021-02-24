بريطانيا.. أكثر من 18 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

كشفت البيانات الحكومية البريطانية، اليوم الأربعاء، أن 18242873 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 442 وفاة و9938 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات وارتفاع في الإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيه 548 وفاة و8429 إصابة بالفيروس.

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وجرى لاحقا المصادقة على مصل تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية.

المصدر: RT