الصين ترفض الانتقادات الغربية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

ردت الصين على انتقادات القوى الغربية المتزايدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان في إقليمي شينجيانغ والتبت، وكذلك في هونغ كونغ.

وقال شين شو، سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية: "في هذا الجمع الرفيع المستوى أساءت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأخرى استخدام منتدى مجلس (حقوق الإنسان) لتكيل اتهامات لا أساس لها للصين وتتدخل في شؤون بلادنا الداخلية"، مضيفا "نعترض بشدة ونرفض هذه المحاولات رفضا قاطعا".

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ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الصين أمس الثلاثاء إلى السماح لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، بزيارة الصين والتحقيق في مزاعم إساءة معاملة مسلمي اليويغور في شينجيانغ وسكان التبت.

المصدر: رويترز