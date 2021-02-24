ألمانيا تصادر أكبر شحنة كوكايين في تاريخ أوروبا (صور)

ضبطت عناصر الأمن الألماني شحنة قياسية من الكوكايين، هي الأكبر في تاريخ خدمات الجمارك الأوروبية.

إقرأ المزيد

وتم إرسال الشحنة، البالغة 16 طنا، داخل حاويات إلى ميناء هامبورغ من باراغواي.

ولاحظ ضباط الجمارك "مخالفات"، وقرروا التحقق من محتويات الشحنة. واتضح أن 1700 علبة طلاء كانت معبأة بدقة بمسحوق الكوكايين.

بعد ذلك، قاموا بعملية خاصة أخرى، ووجدوا حوالي 7 أطنان من الكوكايين، على الأرجح من نفس المورد، في ميناء أنتويرب البلجيكي.

وتقدر القيمة الإجمالية للمخدرات المضبوطة بعدة مليارات من اليوروهات.

وتم القبض على صاحب المخدرات المشتبه به، البالغ من العمر 28 عاما، في هولندا.

المصدر: RT