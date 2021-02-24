أردوغان: لا نحتاج إلى إذن من أحد لمحاربة الإرهاب في المنطقة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا تحتاج إلى إذن من أحد لتنفيذ عمليات عسكرية بهدف "محاربة الإرهاب" خارج حدودها.

وشدد أردوغان، أثناء اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في أنقرة اليوم الأربعاء، على أن عمليات "مكافحة الإرهاب" التي تقودها تركيا داخل أراضيها وخارجها يمثل "حقا مشروعا ومهمة إنسانية" لبلده.

وقال إن "إصرار تركيا على النضال ضد الإرهاب لا يزعج داعمي الإرهاب في الداخل فقط وإنما أطراف كثيرة في الخارج أيضا"، وتابع: "لسنا في حاجة إلى الحصول على إذن من أحد لأداء واجبات الأخوة والصداقة والإنسانية التي فرضها علينا وجودنا في المنطقة منذ ألف عام".

وحمل أردوغان عددا من دول الغرب المسؤولية عن الاستمرار في تجاهل دعوات أنقرة إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وانتهاج المعايير المزدوجة إزاء التنظيمات الإجرامية، مضيفا أن حكومات تلك الدول "لا تريد أن تدرك أن الإرهاب سيصبح خطرا عليها أنفسهم عاجلا أم آجلا".

وشدد الرئيس التركي على أن تركيا "ستستمر في دعم الدول الصديقة لها، ابتداء من إفريقيا ووصولا إلى البلقان والقوقاز".

وتشن تركيا غارات باستمرار على شمال العراق وداخل سوريا بذريعة "مكافحة الإرهاب" .

المصدر: الأناضول