إعلام أمريكي: بلاغ من قائد طائرة أمريكية عن جسم طائر غامض مر فوق طائرته

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن جسما غريبا حلق فوق طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية كانت في طريقها من سينسيناتي في ولاية أوهايو إلى فينيكس في ولاية نيومكسيكو.

وبحسب موقع "فوكس نيوز"، واجهت طائرة ركاب تابعة لشركة "إيرلاينز" جسما طائرا غامضا فوق شمال شرق نيو مكسيكو بعد ظهر يوم الأحد.

وعلى إثرها أجرى الطيار على متن الرحلة "2292" اتصالا لاسلكيا مع برج المراقبة مصرحا بأن جسما غريبا كان يطير فوق طائرته مباشرة.

قال الطيار في الإرسال اللاسلكي: "هل لديك أي أهداف هنا؟ لقد كان لدينا شيء ما فوق رؤوسنا مباشرة.. أكره أن أقول هذا، لكنه بدا وكأنه جسم أسطواني طويل يبدو تقريبا وكأنه نوع من صاروخ كروز يتحرك بسرعة كبيرة. لقد حلق فوق رؤوسنا مباشرة"

وأكدت شركة أمريكان "إيرلاينز" صحة الإرسال الإذاعي للطيار، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل، طالبة من الإعلاميين والمتهمين بالموضوع بالتوجه بأسئلتهم إلى مكتب التحقيقات الفدرالي، الذي رفض التعليق على الموضوع حتى الآن.

وقال متحدث باسم أمريكان إيرلاينز في بيان لقناة فوكس نيوز: "بعد استخلاص المعلومات من طاقم الرحلة لدينا والمعلومات الإضافية التي تم تلقيها، يمكننا تأكيد أن هذا الإرسال اللاسلكي كان من رحلة أمريكان إيرلاينز رقم 2292 في 21 فبراير. بالنسبة لأي أسئلة إضافية حول هذا الموضوع، نطلب منكم التوجه والتواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وتعد نيومكسيكو، موطنا لمجموعة الصواريخ وايت ساندز، التي تقع في الجزء الجنوبي من الولاية وتوصف بأنها "أكبر مجموعة في الهواء الطلق".

ولم ترد شركة "White Sands Missile Range" على طلب للتعليق يوم الثلاثاء.

ويتم الإبلاغ عن الآلاف من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة كل عام، لكن مشاهدات الطيارين لهذه الأجسام الغريبة حظيت باهتمام متزايد مؤخرا.

ففي فبراير 2018، واجه اثنان من الطيارين بشكل منفصل جسما مشعا على ارتفاع حوالي 5 آلاف قدم شرقي ولاية أريزونا.

وبين عامي 2014 و 2015، أبلغ طيارو البحرية الأمريكية عن العديد من الأجسام الطائرة التي تحلق بسرعات تفوق سرعة الصوت، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

المصدر: فوكس نيوز