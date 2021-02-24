بعد سلسلة الحوادث الأخيرة.. محركات طائرات بوينغ تحت المجهر

أمرت الهيئة الناظمة للطيران المدني في الولايات المتحدة بإجراء فحص معمق لمحركات طائرات بوينغ777، المماثلة للمحرك الذي احترق الأسبوع الماضي برحلة فوق مدينة دنفر الأمريكية.

إقرأ المزيد

وقالت "إدارة الطيران الفيدرالي" (إف إيه إيه) في بيان إنه "يجب على الشركات الأمريكية المشغلة لطائرات مجهزة بمحركات معينة من طراز "برات إند ويتني بي دبليو 4000، أن تفحص هذه المحركات قبل قيام هذه الطائرات بأي رحلة أخرى".

وأوضحت الهيئة الناظمة أنها أصدرت هذا الأمر، "نتيجة لعطل أصاب شفرات مروحة محرّك طائرة بوينغ 777-200 بعيد إقلاعها من مطار دنفر الدولي يوم السبت".

وشددت سلطة الطيران المدني الأمريكية في بيانها على أنه قبل السماح لهذه الطائرات بالتحليق مجددا "يجب على المشغلين إجراء فحص بالصورة الحرارية-السمعية (تي إيه أي) لشفرات مروحة التيتانيوم الكبيرة الموجودة في مقدمة كل محرك. ويمكن لتقنية تي إيه أي اكتشاف الشقوق على الأسطح الداخلية لشفرات المروحة المجوفة، أو في المناطق التي لا يمكن رؤيتها أثناء الفحص البصري".

والسبت اشتعل المحرك الأيمن لطائرة بوينغ 777-200 تابعة ليونايتد إيرلاينز بعيد إقلاعها من مطار دنفر وعلى متنها 231 راكبا وطاقم من 10 أفراد، فاضطر طياروها للعودة على عجل. وبينما كانت الطائرة عائدة لتهبط اضطراريا في المطار، سقطت من محركها قطع حطام، بعضها كبير، على منطقة سكنية في إحدى ضواحي دنفر. ولم يصب أحد على الأرض، وتمكّنت الطائرة من الهبوط بسلام.

وكانت الإدارة الفيدرالية للطيران تخطط بالفعل لفرض عمليات تفتيش أكثر صرامة على محركات "برات إند ويتني" بعد أضرار لحقت في ديسمبر 2020 بطائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية مزودة بهذا النوع من المحرّكات.

وبعد تحليل العناصر المتعلقة بالحادث في اليابان، كانت الإدارة الفيدرالية للطيران بصدد "تقييم الحاجة إلى تعديل عمليات التفتيش" على شفرات مروحة المحركات، وفقًا لرسالة تلقتها وكالة فرانس برس.

كذلك دققت الإدارة حوالى 9 آلاف تقرير تتعلق بفحص شفرات المراوح بعد حادثة أخرى مرتبطة بهذا النوع من محركات الطائرات وقعت في 13 فبراير 2018 خلال رحلة ليونايتد إيرلاينز بين سان فرانسيسكو وهونولولو.

المصدر: أ ف ب