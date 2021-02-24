فرنسا.. مقتل مراهق وإصابة اثنين خلال شجار عشرات الأشخاص

قتل مراهق فرنسي وأصيب اثنان آخران، يوم الثلاثاء، خلال شجار بين عشرات الأفراد في إقليم إيسون بضواحي العاصمة باريس.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" إن عراكا عنيفا نشب بين عصابتين ظهر الثلاثاء، ما أدى لإصابة مراهق (14 سنة) بجروح على مستوى الرقبة، توفي على إثرها في وقت لاحق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مراهقا آخر (13 سنة) يوجد في حالة حرجة بعد إصابته في رقبته أيضا، فيما تعرض شاب آخر لإصابة طفيفة.

وأوضحت الصحيفة أن الخصومة بين عصابات إقليم إيسون مستمرة منذ سنة 2000.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان إرسال الدعم الأمني إلى المنطقة، حيث يتوقع وصول 60 عنصرا من الدرك و30 شرطيا.

المصدر: "لوباريزيان"