فرنسا..431 وفاة و20064 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 431 وفاة و20064 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 85044، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3629891.

وقررت فرنسا اتخاذ إجراءات إضافية في مدينة دونكيرك بشمال البلاد للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا هناك.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الفرنسي في بيان له، أن وزير الصحة أوليفييه فيران سيتوجه إلى دونكيرك، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

وأضاف: "لقد جرى الاتفاق على أنه في ضوء التدهور الحاد في المؤشرات الصحية في الساعات الأخيرة، يجب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من الوباء".

المصدر: "وزارة الصحة الفرنسية" + RT