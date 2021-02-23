 
مباشر

فرنسا تتخذ تدابير إضافية للحد من انتشار كورونا في دونكيرك

أخبار العالم

فرنسا تتخذ تدابير إضافية للحد من انتشار كورونا في دونكيرك
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ptyn

قررت فرنسا اتخاذ إجراءات إضافية في مدينة دونكيرك بشمال البلاد للحد من زيادة انتشار فيروس كورونا هناك.

إقرأ المزيد
فرنسا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا
فرنسا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، سيتوجه إلى دونكيرك غدا الأربعاء، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

وأضاف البيان: "لقد جرى الاتفاق على أنه في ضوء التدهور الحاد في المؤشرات الصحية في الساعات الأخيرة، يجب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من الوباء".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قد ناقش الوضع الصحي المحلي مع عمدة دونكيرك في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا