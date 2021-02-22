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فرنسا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

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فرنسا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا
Reuters SAA/
تدابير احترازية ضد كورونا في فرنسا
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 22046 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ارتفاعا من 16546 الأحد الماضي عندما تراجعت أعداد الإصابات لفترة وجيزة.

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وزاد متوسط عدد الحالات الجديدة على مدى سبعة أيام فوق حاجز 20 ألفا مجددا بعد تزايد الحالات على أساس أسبوعي لليوم الرابع على التوالي.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 160 وفاة جديدة اليوم الأحد، انخفاضا من 183 أمس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 84306 حالات.

وبلغ إجمالي الإصابات في عموم البلاد حتى الآن 3.6 مليون حالة.

المصدر: "رويترز"

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