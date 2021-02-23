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إسرائيل والمغرب توقعان اتفاقية تعاون "تاريخي" جديدة

أخبار العالم

إسرائيل والمغرب توقعان اتفاقية تعاون
Reuters Youssef Boudlal
العلم المغربي
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أعلنت إسرائيل عن تعاون "تاريخي" بينها والمغرب لمعالجة مصابين بالسرطان، عبر توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفيين إسرائيلي ومغربي.

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وقال حساب "إسرائيل بالعربية" في "تويتر"، إن "مستشفى رمبام في حيفا، وقع مع مستشفى الأطفال بالرباط، على اتفاقية تعاون طبي لعلاج أطفال مصابين بالسرطان".

وأضاف: "سيشمل التعاون تبادل الزيارات، والمخزون المعرفي، والاستشارات الطبية، بخصوص علاج السرطان".

المصدر: RT

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