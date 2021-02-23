إسرائيل والمغرب توقعان اتفاقية تعاون "تاريخي" جديدة

أعلنت إسرائيل عن تعاون "تاريخي" بينها والمغرب لمعالجة مصابين بالسرطان، عبر توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفيين إسرائيلي ومغربي.

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وقال حساب "إسرائيل بالعربية" في "تويتر"، إن "مستشفى رمبام في حيفا، وقع مع مستشفى الأطفال بالرباط، على اتفاقية تعاون طبي لعلاج أطفال مصابين بالسرطان".

وأضاف: "سيشمل التعاون تبادل الزيارات، والمخزون المعرفي، والاستشارات الطبية، بخصوص علاج السرطان".

ثمار السلام: تعاون تاريخي بين إسرائيل والمغرب لمعالجة مصابين بالسرطان 🇲🇦🇮🇱



وقع مستشفى رمبام في حيفا مع مستشفى الأطفال بالرباط على اتفاقية تعاون طبي لعلاج أطفال مصابين بالسرطان. سيشمل التعاون تبادل الزيارات والمخزون المعرفي والاستشارات الطبية بخصوص علاج السرطان.@dansiryotipic.twitter.com/10mQ0c4CpE — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 22, 2021

المصدر: RT