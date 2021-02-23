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ولي عهد دبي يستقبل رمضان قديروف (صور)

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ولي عهد دبي يستقبل رمضان قديروف (صور)
Reuters SPUTNIK
رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف
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استقبل ولي عهد إمارة دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الاثنين، رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، في أبراج الإمارات بدبي.

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وفي إطار المواضيع التي تناولها هذا اللقاء، تبادل حمدان بن محمد بن راشد ورمضان قديروف، الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة بين البلدين، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبد الله القرقاوي، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

ولي عهد دبي يستقبل رمضان قديروف (صور)
وام
حمدان بن محمد خلال استقبال رئيس الشيشان في أبراج الإمارات

هذا وأشاد الرئيس الشيشاني بما حققته دولة الإمارات من إنجازات علمية وتقنية تعزز مكانتها إقليميا ودوليا، مباركا وصول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى المريخ بسلام.

ولي عهد دبي يستقبل رمضان قديروف (صور)
وام

المصدر: "وام"

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