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قديروف ينقل لولي عهد أبو ظبي رسالة من بوتين

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قديروف ينقل لولي عهد أبو ظبي رسالة من بوتين
Sputnik Said Tsarnaev
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
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نقل رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف رسالة شفوية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب قديروف على موقع "فكونتاكتي" الاجتماعي الروسي: "لقد اجتمعت مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ونقلت له رسالة شفوية من الرئيس فلاديمير بوتين"، مشيرا إلى "الطبيعة المثمرة والمتعددة الأوجه للعلاقات الروسية الإماراتية".

وأضاف: "أعرب بوتين عن امتنانه لمبادرة إرسال معدات طبية لسكان مناطق شمال القوقاز الروسية أثناء تفشي الوباء، وأن روسيا تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الإمارات في مجال مكافحة فيروس كورونا".

وشدد قديروف على أن "بوتين أشار إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" تم تسجيله مؤخرا في الإمارات لاستخدامه في الحالات الطارئة"، مضيفا أن "روسيا مستعدة لترتيب توريده بعد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية له من قبل مختصين إماراتيين".

وتم خلال الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بالتعاون بين الإمارات وجمهورية الشيشان الروسية.

المصدر: "نوفوستي"

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