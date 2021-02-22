إيران تنهي تنفيذ بروتوكول إضافي يسمح بعمليات التفتيش المفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أنهت إيران عند الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش البروتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يتماشى مع القانون الذي أقره البرلمان العام الماضي.

ووفقا لإعلان مندوب طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، تم إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي وكافة أنشطة الرقابة الدولية خارج معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي.

وكان أبادي قال إنه "اعتبارا من منتصف ليل اليوم الإثنين (20:30 بتوقيت غرينتش) لن يكون لدينا التزامات سوى إجراءات السلامة"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أي التزام خارج معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي".

هذا وكانت طهران قد حددت يوم أمس الأحد، كيوم انتهاء المهلة التي سيجري بعدها تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، في حال عدم رفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها، تزامنا مع دعوة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إلى "تعاون دبلوماسي" بشأن الملف النووي الإيراني.

المصدر: "رويترز" + RT