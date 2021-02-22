مسؤول: إيران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش

قالت سلطات إيران إنها ستنهي العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة للوكالة عند الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن كاظم غريب أبادي، مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية قوله إنه "اعتبارا من منتصف الليل الليلة (20:30 بتوقيت غرينتش) لن يكون لدينا... التزامات سوى إجراءات السلامة. تم إصدار الأوامر اللازمة للمنشآت النووية"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أي التزام خارج معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي".

وكان رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن يوم أمس، أن الوكالة توصلت إلى اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش "الضرورية"، وذلك إثر تقليص طهران تعاونها هذا الأسبوع.

وقال غروسي إن وصول الوكالة إلى المواقع الإيرانية "سيكون بنسبة أقل، ولن يكون هناك المزيد من عمليات التفتيش المفاجئة".

وكانت طهران حددت يوم أمس الأحد، كيوم انتهاء المهلة التي سيجري بعدها تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، في حال عدم رفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها، تزامنا مع دعوة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إلى "تعاون دبلوماسي" بشأن الملف النووي الإيراني.

المصدر: "رويترز" + RT