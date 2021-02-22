اتفاق روسي - أردني لإنتاج صواريخ "كورنيت" المضادة للدبابات في الأردن

اتفقت شركة "روس أبورون إكسبورت" الروسية وشركة "جدارا" الأردنية على إنتاج الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من نوع "كورنيت" في الأردن.

وقال المتحدث باسم شركة "روس أبورون إكسبورت" إن الشركتين أجرتا مفاوضات خلال معرض السلاح الدولي "IDEX-2021"، في دورته الـ15، وتوصلتا لاتفاق على تنظيم إنتاج مرخص للصواريخ الموجهة المضادة للمدرعات من نوع "9M133-1" و"9M133F-1" وصواريخ "كورنيت".

صُممت صواريخ "Kornet-E" لتدمير الدبابات والمركبات القتالية المصفحة وتدمير التحصينات.

ويمكن لهذا النوع من الصواريخ أن يصيب أيضا أهدافا تحلق على ارتفاع منخفض، ويبلغ المدى الأقصى للرماية 5.5 كيلومتر.

المصدر: نوفوستي