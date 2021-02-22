الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك "فوري" لإنقاذ قارب لاجئين من الروهينغا وإلى وقف أعمال القمع في ميانمار

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، إلى تحرك فوري لإنقاذ مجموعة من اللاجئين الروهينغا انجرف بهم قارب في بحر أندامان.

إقرأ المزيد

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن مجموعة اللاجئين هذه بدون طعام أو شراب، ويعاني الكثير منهم من المرض والجفاف الحاد.

ولفتت المفوضية إلى أنها "تدرك أن بعض الركاب لقوا حتفهم، وأن عدد الوفيات ارتفع في مطلع الأسبوع"، على متن القارب الذي غادر منطقة كوكس بازار الساحلية في بنغلادش منذ حوالي عشرة أيام، قبل أن يتعطل محركه.

وقالت في بيان: "في غياب معلومات دقيقة عن موقع اللاجئين، أبلغنا السلطات في البلدان المعنية بتلك التقارير وناشدناها المساعدة سريعا".

وأضافت: "من الضروري التحرك فورا لإنقاذ الأرواح ومنع تفاقم المأساة"، كما عرضت على الحكومات دعمها لها بتوفير مساعدات إنسانية، وإجراءات حجر صحي لمن يتم إنقاذهم.

وكان مسؤول كبير في حرس السواحل الهندي قد أوضح أنه "تم رصد القارب، وأن تقارير أفادت بأنه في أمان، لكن لا يعرف بعد شيء عن أوضاع الركاب"

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجيش في ميانمار، الذي استولى على السلطة قبل ثلاثة أسابيع، إلى "وقف أعمال القمع والإفراج عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا منذ الانقلاب".

وعلق غوتيريش أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قائلا:"نرى تقويض الديمقراطية، واستخدام القوة الوحشية، والاعتقالات التعسفية، والقمع بجميع صوره، والهجمات على المجتمع المدني، وانتهاكات خطيرة لحقوق الأقليات، دون مساءلة...ومن بينها ما يسمى عن حق التطهير العرقي للسكان الروهينغا...والقائمة طويلة"، وأضاف:"اليوم، أدعو جيش ميانمار إلى وقف القمع فورا، وإطلاق سراح السجناء، وإنهاء العنف، واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبرت عنها الانتخابات الأخيرة".

وأدت حملة عسكرية في ميانمار في عام 2017، قال محققو الأمم المتحدة إنها "ترقى لعملية إبادة"، أدت إلى إجبار 750 ألفا من أقلية الروهينغا على الفرار عبر الحدود إلى منطقة كوكس بازار على الساحل الجنوب شرقي لبنغلاديش، حيث انتهى الأمر بكثيرين منهم في مخيمات مترامية.

المصدر: "رويترز"