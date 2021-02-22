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"معا": القوات الإسرائيلية تعتقل 19 مواطنا بينهم قياديان في "حماس"

أخبار العالم

Reuters MOHAMAD TOROKMAN
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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أكد موقع "معا" الفلسطيني أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت 19 مواطنا من الضفة الغربية، بعد عملية دهم وتفتيش، بينهم قياديان في حركة حماس.

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وأشار موقع "معا" إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من نابلس، بينهم قياديان في حماس، هما عمر عبد الرحيم الحنبلي، والدكتور مصطفى الشنار، المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، كما اعتقلت محمد اشتية".

ولفت الموقع الفلسطيني إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت أيضا أربعة شبان من بلدة قباطية خلال حملة مداهمات، واعتقلت خمسة شبان من مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة، وشابين من منطقة أريحا، وشاب من منطقة الخليل".

وأضاف "معا" أن "جنود الاحتلال اعتقلوا أربعة شبان في مدينة القدس".

المصدر: "معا"

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