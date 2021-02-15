"حماس" تعلق على تأسيس رابطة لليهود في الخليج

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الإعلان عن تأسيس رابطة لليهود في دول الخليج سيؤدي إلى تكريس الحضور الإسرائيلي هناك.

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وقال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في منطقة الخارج رأفت مرة، إن الإعلان عن تأسيس رابطة لليهود في دول الخليج سيؤدي إلى تكريس الحضور الإسرائيلي في منطقة الخليج، ويؤدي إلى مزيد من التخريب الأمني والاجتماعي.

وأعرب عن رفضه إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية تشكيل رابطة للمجتمعات اليهودية في دول الخليج، مؤكدا أن هذه الخطوة "هي انحدار جديد في مستوى التطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأضاف: "التطبيع يلحق خسائر كبيرة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

ووصف التبريرات التي أعطيت لعمل الرابطة بـ"المخادعة والتي لا تخفي حقيقة الدور الصهيوني التخريبي في المنطقة".

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تأسيس "رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية" في الدول الخليجية الـ6.

وأفادت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر "تويتر" بأن المنظمة الجديدة وهي الأولى من نوعها، ستضم يهودا من الإمارات والبحرين وعمان والسعودية وقطر والكويت.

المصدر: RT