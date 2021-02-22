مصر.. عزل الفنان المصري أحمد مكي إثر إصابته بكورونا

أعلن الفنان المصري أحمد مكي، يوم الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية نتيجة التحليل الذي أجراه داخل أحد المعامل الخاصة.

وذكرت وسائل إعلامية مصرية، أن مكي (42 عاما) أصيب بكورونا، وبدأ على الفور في عزل نفسه بمنزله، وتلقي بروتوكول العلاج الذي أقرته منظمة الصحة العالمية.

واشتهر مكي بأدواره الكوميدية، لاسيما في فيلم "مرجان أحمد مرجان" أمام النجم المصري عادل إمام، بخلاف أجزاء متعددة من مسلسليه "الكبير أوي"، و"تامر وشوقية".‎

المصدر: مواقع مصرية محلية