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إيران: لم نتحادث مع إدارة بايدن حول السجناء الأمريكيين وتبادلنا رسائل عبر سفارة سويسرا

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إيران: لم نتحادث مع إدارة بايدن حول السجناء الأمريكيين وتبادلنا رسائل عبر سفارة سويسرا
Reuters Wana News Agency
طهران.
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نفت الحكومة الإيرانية خوضها أي تواصل مباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول المسجونين من الولايات المتحدة في إيران، موضحة أن الطرفين تبادلا رسائل عبر سفارة سويسرا في طهران.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان أصدره مساء الأحد، إنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تواصل مباشر بين طهران وواشنطن.

وشدد خطيب زاده على أنه "لا وجود لأي حوار مباشر بين إيران وأمريكا في أي ملف"، مشيرا إلى أن أولوية طهران هي الإفراج عن السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة.

بدورها، نقلت وكالة "تسنيم" المقربة من الحكومة الإيرانية عن مصدر مطلع نفيه صحة تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سالفان، حول بدء أي حوار بين طهران وواشنطن بشأن المسجونين الأمريكيين.

وأوضح المصدر: "لم ننخرط في أي مباحثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة فيما يخص السجناء، وتبادل الرسائل بين البلدين يتم عبر السفارة السويسرية".

كما شدد المصدر على أن إطلاق تسمية "الرهائن" على السجناء الأمريكيين "تزييف للحقيقة وجميع المعتقلين الأمريكيين في إيران محتجزون وفق القانون ويتمتعون بحقوقهم القانونية كافة".

وفي وقت سابق من الأحد أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة بدأت اتصالات مع إيران بشأن أمريكيين محتجزين لديها.

المصدر: وكالات

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