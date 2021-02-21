إدارة بايدن: بدأنا اتصالات مع إيران حول الأمريكيين المحتجزين لديها

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة بدأت اتصالات مع إيران بشأن أمريكيين محتجزين لديها.

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وقال ساليفان، خلال حديث لقناة "CBS"، وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدأت مفاوضات مع إيران بهدف إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في هذا البلد، إن هذه القضية "تثير الغضب التام والمطلق"، وأضاف: "بدأنا التواصل مع الإيرانيين حيال هذا الموضوع".

وتابع ساليفان: "لن نقبل حلا طويل المدى بينما يواصلون احتجاز أمريكيين ظلما ودون سند من القانون".

كما شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على أن بايدن "مصمم" على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الدبلوماسية هي الطريق الأفضل لتحقيق ذلك.

وقال سوليفان إن "إيران لم ترد حتى الآن" فيما يتعلق برغبة الولايات المتحدة في بدء مفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين الحكومة الإيرانية من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في أوائل فبراير، أن الولايات المتحدة ملتزمة ببذل جهود رامية إلى "إطلاق سراح أمريكيين محتجزين كرهائن أو محبوسين ظلما في الخارج"، لكنه لم يأت على ذكر إيران.

المصدر: "رويترز" + وكالات