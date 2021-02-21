كييف: نجهل أسماء المشتبه بضلوعهم في إسقاط الطائرة الأوكرانية فوق طهران

قال يفغيني يينين، نائب وزير الخارجية الأوكراني، إن كييف تجهل أسماء المشتبه بضلوعهم في كارثة الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب العاصمة الإيرانية مطلع العام الماضي.

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وفي تصريحات متلفزة، اليوم الأحد، ذكر يينين أن سلطات بلاده عرضت على طهران التعاون في إجراء استجوابات وتحقيقات وعمليات قانونية أخرى، إلا أن الجانب الإيراني لم يستجب لهذا العرض حتى الآن، بل ولا يزال يرفض إبلاغ كييف بأسماء المشتبه بهم أو الأشخاص ستوجه إليهم في وقت قريب اتهامات بصورة رسمية ليمثلوا أمام القضاء.

وكانت طائرة "بوينغ" التابعة لشركة "خطوط أوكرانيا الجوية الدولية" تحطمت بعيد إقلاعها من مطار طهران الدولي، في صباح يوم 8 يناير 2020، في رحلة إلى كييف. وأسفرت الكارثة عن مقتل 176 شخصا كانوا على متن الطائرة، وهم مواطنو كل من إيران وأوكرانيا وكندا وبريطانيا وألمانيا والسويد وأفغانستان.

وفي 11 يناير، أعلنت السلطات الإيرانية أن الطائرة تم إسقاطها بالخطأ بواسطة صاروخين "أرض جو" من طراز "تور-إم 1"، وذلك بعد وضع أنظمة الدفاع الجوي الوطنية في حالة تأهب قصوى وسط توقعات بشن هجوم صاروخي أمريكي على إيران.

المصدر: "نوفوستي"