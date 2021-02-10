ظريف يعلق على تسجيل منسوب له يتضمن معلومات عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، صحة تسجيل مسرب منسوب إليه، بدا أنه يرجح فيه إمكانية إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية أوائل العام الماضي "عمدا جراء عملية تخريبية".

وقال ظريف في تغريدة: "بعد مأساة الطائرة الأوكرانية، أصررت أنا وغيري على ضرورة التحقيق في جميع الاحتمالات، بما في ذلك احتمال التسلل الخارجي أو التدخل الإلكتروني، ومع ذلك فإن التسجيل مزيف. تم تحديد السبب على أنه خطأ بشري، وإيران ملتزمة بتحقيق العدالة لجميع الضحايا".

Following flight #PS752 tragedy, I & many others insisted that ALL possibilities—including foreign infiltration or electronic interference—must be investigated (fake audio notwithstanding).



Human error was finally judged as cause.



Iran is committed to full justice for victims. — Javad Zarif (@JZarif) February 10, 2021

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، صرح للصحفيين اليوم الأربعاء بأن ما جاء في الخبر الذي نشرته قناة CBC الكندية حول التسجيل المفترض ليس سوى "مزاعم غير صحيحة لا يمكن الاعتماد عليها"، مشددا على أن العديد من التصريحات المنسوبة إلى ظريف ضمن هذا الخبر "تتعارض بشكل أساسي مع أدبياته، والادعاء بوجود مثل هذا الشريط الصوتي غير صحيح".

واعترفت السلطات الإيرانية، بعد أسبوع من تحطم "بوينغ الأوكرانية التي كان على متنها عشرات الكنديين في الثامن من يناير 2020، بأن الطائرة أسقطت بالخطأ، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري، وذلك في ذروة تصعيد بين طهران وواشنطن في المنطقة.

المصدر: RT + "فارس"