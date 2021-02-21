دبلوماسي إيراني: محادثات رئيس "الطاقة الذرية الدولية" في طهران كانت مثمرة

قيم دبلوماسي إيراني رفيع المستوى إيجابا نتائج المحادثات التي أجراها في طهران اليوم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي.

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وكتب كاظم غريب آبادي، مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، على صفحته في "تويتر"، اليوم الأحد، أن "مناقشات إيران والوكالة كانت "مثمرة ومبنية على الاحترام المتبادل".

وأضاف الدبلوماسي أن نتائج المحادثات سيتم الإعلان عنها مساء اليوم.

Iran and the IAEA held fruitful discussions based on mutual respect, the result of which will be released this evening. pic.twitter.com/phLZcnR4ue — Gharibabadi (@Gharibabadi) February 21, 2021

والتقى غروسي الذي وصل إلى طهران لمناقشة "نشاطات التحقق الأساسية" التي تقوم بها الوكالة في إيران، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحي، الذي كشف أنه سيبحث مع غروسي قلق المنظمة الدولية إزاء تعليق إيران عملها بالبروتوكول الإضافي للوكالة، الأمر الذي يقتضي وقف عمليات رقابة وتفتيش تنفذها الوكالة الدولية، خارج اتفاقية الضمانات الموقعة بينها وبين إيران.

من جهته، أوضح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، أن قرار طهران وقف أعمال التفتيش اعتبارا من 23 فبراير الجاري لا يعني تخلي إيران عن الصفقة النووية، أو وقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل يأتي في إطار "إجراءات تصحيحية".

وأضاف ظريف أن البند 36 من بنود خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة الموقعة بين طهران وسداسية الوسطاء الدوليين في العام 2015، تجعل من حق إيران اتخاذ كهذه إجراءات في حال عدم إيفاء أطراف أخرى بالتزاماتها.

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وكانت طهران حددت اليوم الأحد كيوم انتهاء المهلة التي سيجري بعدها تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، في حال عدم رفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها، تزامنا مع دعوة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إلى "تعاون دبلوماسي" بشأن الملف النووي الإيراني.

المصدر: إنترفاكس