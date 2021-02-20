إيران: تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي سيقلص من رقابة الوكالة الدولية على أنشطتنا النووية

قال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني، إن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي سيقلص 30 -20 بالمائة من رقابة الوكالة الدولية على أنشطة طهران النووية.

وفي تصريح للتلفزيون الإيراني، قال عراقجي: "تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي سيقلص حجم عمليات التفتيش ولا يعني طرد المفتشين الدوليين".

وأضاف: "الدول الأوروبية ليست في موقع يجعلها تزعم أن خطوات إيران في خفض الالتزامات تعرض الحلول الدبلوماسية للخطر".

ولفت إلى أن "طهران منحت الأوروبيين فرصة كافية لكنهم لم يتمكنوا من التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي".

المصدر: RT