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إسبانيا.. الشرطة تعتقل أكثر من 30 شخصا بالاحتجاجات على سجن مغني الراب

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إسبانيا.. الشرطة تعتقل أكثر من 30 شخصا بالاحتجاجات على سجن مغني الراب
Reuters
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قالت الشرطة الكتالونية إن عدد المحتجزين جراء أعمال شغب شارك فيها يساريون متطرفون في مدن إسبانية احتجاجا على سجن مغني الراب، بابلو هاسيل، الذي اعتقل هذا الأسبوع، تجاوز 30 شخصا.

وجاء في رسالة من المسؤول في الشرطة الكتالونية، موسوس دي إسكوادرا، على تويتر: "تم اعتقال 34 شخصا فيما يتعلق بأعمال الشغب والنهب مساء السبت، 1 في ليدا، و2 في تاراغونا، و 31 في برشلونة".

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واستخدمت قوات الأمن الكتالونية قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين الذين بلغ عددهم نحو 6 آلاف، حسب تقديرات الشرطة المحلية.

وخلال الاحتجاجات في إقليم كتالونيا، الذي يؤيد جزء كبير من سكانه الانفصال عن إسبانيا وإقامة دولة مستقلة، تم اعتقال عشرات الأشخاص، وسجلت إصابات في الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وشهدت عدة مدن في إسبانيا مظاهرات واشتباكات تخللتها أعمال شغب لليلة الخامسة على التوالي، حيث رشق المحتجون قوات الأمن بالزجاجات وأضرموا النار في حاويات القمامة وحطموا واجهات المحلات التجارية.

وألحقت أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات أضرارا تقدر بـ 128 ألف يورو، حسب مجلس بلدية برشلونة.

أثار قرار حبس مغني الراب بابلو هاسيل 9 أشهر جدلا واسعا حول حرية التعبير في إسبانيا، حيث تمت إدانته بتهم "تمجيد الإرهاب" و"الإساءة إلى العائلة المالكة".

المصدر: وكالات

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