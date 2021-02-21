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آلاف القبارصة يحتجون مجددا على قيود كورونا والفساد رغم حظر التجمعات

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آلاف القبارصة يحتجون مجددا على قيود كورونا والفساد رغم حظر التجمعات
Reuters YIANNIS KOURTOGLOU
مسيرة في العصمة القبرصية نيقوسيا
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شارك آلاف القبارصة في العاصمة نيقوسيا بمسيرة احتجاج على قيود فيروس كورونا والفساد، رغم فرض حظر التجمعات في البلاد تفاديا لانتشار الفيروس.

وحمل مشاركون في المسيرة الورود واللافتات من وسط العاصمة إلى مبنى البرلمان.

وراقبت الشرطة من بعيد المحتجين الذين التزموا بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وتفرض قبرص إجراءات العزل العام وتشددها بين وقت وآخر منذ نحو عام. ومع ذلك، أثار الإعلان عن وقائع فساد في مشروع لمنح الجنسية مقابل الاستثمار استياء عاما.

وتأتي هذه المسيرة بعد حملة عنيفة شنتها الشرطة على احتجاج سابق وأثارت انتقادات واسعة في الأسبوع الماضي.

المصدر: "رويترز"

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