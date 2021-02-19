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ماكرون يدعو للحوار مع روسيا وبناء "هيكل جديد للأمن"

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ماكرون يدعو للحوار مع روسيا وبناء
Reuters BENOIT TESSIER
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحوار مع روسيا وبناء هيكل جديد للأمن الدولي.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الجمعة: "يتعين علينا أن نبني معا هيكلا جديدا للأمن المشترك. وهيكل الأمن المشترك يجب أن يشمل الحوار مع روسيا"، مضيفا أن هذا الحوار يجب أن يضم مطالبا، لكنه يعتبر ضروريا للسلام في أوروبا.

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واعتبر ماكرون أنه يجب توضيح السياسة الأمنية لحلف الناتو وتوسيع مسؤولية أوروبا عن أمنها.

وقال: "أعتقد أن الناتو يحتاج إلى زخم سياسي جديد وتوضيح منهجه السياسي"، مضيفا أن "الأوروبيين يجب أن يأخذوا على أنفسهم مزيدا من المسؤولية عن أمنهم".

يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي يعقد حاليا بشكل افتراضي بواسطة تقنية الفيديو بسبب وباء فيروس كورونا.

المصدر: "تاس"

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