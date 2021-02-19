الشرطة البريطانية تضبط كمية كوكايين قيمتها 250 مليون دولار

ضبطت الشرطة البريطانية، أكثر من طنين من الكوكايين في واحدة من أكبر قضايا تهريب المخدرات في البلاد إلى الآن. حسب ما أفادت وكالة "رويترز".

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واكتشفت الشرطة البريطانية، كمية قيمتها 184 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) من المخدر الممنوع معبأة في صناديق شحنة موز قادمة من كولومبيا.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة "إن.سي.أيه" في بيان اليوم الجمعة، إن الشرطة ألقت القبض على 10 رجال في شمال لندن بعد أن عثرت على المخدرات في ميناء بورتسموث الدولي هذا الأسبوع.

وقال رئيس العمليات الخاصة في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، جون كولز، إن "هذه عملية ضبط ضخمة حرمت أفراد الجريمة المنظمة من أرباح بمئات الملايين".

ووصلت كمية الكوكايين التي تزن 2.3 طن في 41 صندوقا باعتبارها شحنة مشروعة من الموز على سفينة شحن.

والرجال العشرة بين 21 و56 من العمر ولا يزالون قيد الاحتجاز ووجهت السلطات لهم تهمة استيراد مخدرات من الفئة الأولى.

"الدولار = 0.7133 جنيه إسترليني"

المصدر: رويترز