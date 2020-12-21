بريطانيا.. إدانة شخصين بالقتل غير المتعمد بقضية اختناق 39 مهاجرا

دانت محكمة بريطانية اثنين من مهربي البشر بتهم القتل غير المتعمد في قضية اختناق 39 رجلا وامرأة وطفلا من فيتنام داخل حاوية تبريد، أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا.

وقال ممثل الادعاء في قسم الجريمة المنظمة راسيل تاينر: "لقوا حتفهم نتيجة نقص الأوكسجين، بينما كانوا يحاولون الهروب من الحاوية دون جدوى.. تمكن بعضهم من إرسال آخر كلماتهم إلى عائلاتهم عبر هواتفهم المحمولة عندما أيقنوا أن وضعهم ميؤوس منه".

وأدين إيمون هاريسون (24 عاما)، وهو سائق شاحنة من إيرلندا الشمالية، وجورج نيكا (43 عاما) وهو من إسيكس، بتسع وثلاثين تهمة بالقتل غير العمد وتهمة واحدة بالتآمر للمساعدة في هجرة غير شرعية، بعد محاكمة استمرت 10 أسابيع في المحكمة الجنائية المركزية في لندن حيث سيصدر الحكم على المدانين في موعد لاحق.

المصدر: "رويترز"