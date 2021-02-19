دولة جديدة تعلن عن رغبتها في نقل سفارتها إلى القدس

أعلن رئيس غينيا الاستوائية تيودورو مباسوغو، اليوم الجمعة، أنه سينقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس.

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ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقيام دول مختلفة بنقل سفاراتها إلى القدس.

وقال نتنياهو خلال اتصال هاتفي مع مباسوغو، إن إسرائيل تواصل تعميق التعاون مع الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن إسرائيل تعود إلى إفريقيا، وإفريقيا تعود إلى إسرائيل بشكل كبير.

من جهته، قال مباسوغو إن القارة الإفريقية برمتها تستقبل إسرائيل بأذرع مفتوحة.

الدول التي تعاطت مع القرار الأمريكي بنقل سفارتها إلى القدس

غواتيمالا

الدول الثانية بعد أمريكا التي نقلت سفارتها إلى القدس، علما أنها الدولة الثانية بعد أمريكا التي اعترفت بإسرائيل عام 1948.

البارغواي

الرئيس السابق هورسيو كورتيز قام بنقل السفارة إلى القدس إلا أن الرئيس الحالي ماريو بينيتز أعادها إلى تل ابيب، ليرد نتنياهو بقطع العلاقات مع الباراغواي.

هنغاريا

قامت حكومة فيكتور اوربان في شهر مارس 2019 بفتح مكتب تجاري في القدس، والذي يعتبر امتدادا للسفارة الهنغارية في تل أبيب، لتكون بذلك ثالث دولة لها تمثيل دبلوماسي في القدس، على الرغم من أن وزير خارجيتها أعلن أن بلاده لم تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

البرازيل

الرئيس جايير بولسينورو تعهد خلال حملته الانتخابية بنقل سفارة بلاده إلى القدس، إلا أنه لم ينفذ تعهده بعد، لكنه أعلن خلال زيارته لإسرائيل مؤخرا نيته فتح مكتب تجاري في القدس.

هندوراس

الرئيس خوان هيرننادز أعلن عن موافقته المبدئية لنقل سفارة بلاده إلى القدس، إلا أنه وضع شروطا مقابل ذلك من بينها قيام إسرائيل بفتح سفارة لها في بلاده.

رومانيا

رئيسة الحكومة فيوريكا دانتسيلا أعلنت مرات عديدة عن رغبتها بنقل السفارة الرومانية إلى القدس، إلا أن رئيس الدولة كلاوس يوهانيس الذي يمتلك الصلاحيات أعرب عن معارضته للخطوة.

التشيك

في نوفمبر 2018 قام الرئيس التشيكي ميلوش زامان بافتتاح بيت الثقافة التشيكي في القدس، إلا أن الحكومة التشيكية تعارض الفكرة، مع الإشارة إلى أن بيت الثقافة لا يعتبر تمثيلا دبلوماسيا للتشيك.

سلوفاكيا

أعلنت خلال مارس الماضي عن فتح مكتب تجاري بوضع دبلوماسي في القدس.

صربيا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق عزم صربيا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تحذو حذو الولايات المتحدة.

أستراليا

قررت أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، إلا أنها امتنعت عن نقل سفارتها للقدس، ثم عارضت إسرائيل فتح قنصلية شرفية لها في القدس، ما دفعها إلى فتح ممثلية تجارية أمنية في القدس.

الولايات المتحدة

اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية عام 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وتم تنفيذ القرار في منتصف 2018.

المصدر: RT