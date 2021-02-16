إسرائيل توافق على خطط توسيع السفارة الأمريكية في القدس

وافقت لجنة التخطيط الإقليمية الإسرائيلية في القدس، على خطط لتوسيع السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، التي نقلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى القدس.

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ووافقت لجنة التخطيط الإقليمية على خطة لمشروع يكتمل بحلول عام 2026، "يتضمن عقارين، حيث أن الموقع الحالي للسفارة في أرنونا، والذي سيتوسع إلى خمسة طوابق، ومبنى من عشرة طوابق في منطقة ألينبي القريبة، أو شمال أرنونا، كما يمكن أن يشمل العقار الثاني إقامة السفير، وسكن الموظفين، ومركز الترفيه، والاستخدامات الدبلوماسية الأخرى، هذا وسيضم حرم السفارة الجديد 630 عاملا مكتبيا، 400 منهم من السكان المحليين، و450 عاملا خارج المكتب، 380 منهم من السكان المحليين"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وقالت نائبة رئيس بلدية القدس، فلور حسن ناحوم: "نشعر بسعادة غامرة لأنه بعد عامين من التخطيط والتنسيق الدقيق، وافقت اللجنة الإقليمية للبناء والتخطيط على هذه الخطط".

وأضافت: "مجمع السفارة الأمريكية الجديد وتطوير المبنى الحالي سيوفران فرص عمل للحي، وتنمية اقتصادية للجزء الجنوبي من المدينة...كما أنني أتخيل منطقة سفارات في المنطقة، تكون السفارة الأمريكية مرتكزها".

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعلنت اعترافها بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، ونقلت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، في خطوة رفضها الجانب الفلسطيني بشكل قاطع.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT