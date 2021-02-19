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إخلاء المستشفيات في تكساس من المرضى مع استمرار انقطاع الكهرباء والمياه

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إخلاء المستشفيات في تكساس من المرضى مع استمرار انقطاع الكهرباء والمياه
Reuters
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أخليت المستشفيات في ولاية تكساس الأمريكية من المرضى، مع استمرار انقطاع الكهرباء والمياه جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح جنوب الولايات المتحدة وأدت إلى مقتل 21 شخصا على الأقل.

وبحسب وسائل إعلامية محلية فقد عمل مركز ساوث أوستن الطبي في سانت ديفيد، ومركز ديل الطبي للأطفال، وكلاهما في أوستن تكساس، على نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وتتعرض جميع المرافق في تلك المنطقة لضغوط متزايدة مع اقتراب وصول عاصفة أخرى إليها وانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه، ولم يعد هناك أي مستشفى قادر على استقبال المرضى المنقولين، وفقا لما ذكره ديفيد هافستوتلر، الرئيس التنفيذي لشركة St. David's HealthCare.

ويعاني الملايين في تكساس، التي نادرا ما تتعرض لهذا المعدل المنخفض من درجة الحرارة، في مواجهة نقص الطاقة والظروف الباردة. ومن المتوقع أن يستمر الطقس القاسي حتى عطلة نهاية الأسبوع.

إلى ذلك، حذر مسؤولون من "كوارث وسط كارثة"، نظرا للطقس البارد التاريخي الذي ترك الملايين دون تدفئة لليوم الرابع، وطلبوا من السكان الاستعداد لعدم عودة إمدادات الطاقة حتى مطلع الأسبوع.

وقال مسؤولون، إن السلطات طلبت من السكان في أكثر من 100 مقاطعة في تكساس غلي مياه الشرب، في ظل استمرار انقطاع إمدادات الطاقة عن محطات المعالجة.

المصدر: "ديلي ميل" + RT

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