إغلاق جميع المساجد في كوريا الجنوبية

أعلن اتحاد المسلمين الكوريين، اليوم الجمعة، عن إغلاق جميع المساجد والمصليات في كوريا الجنوبية بصورة مؤقتة، حتى نهاية شهر فبراير الجاري.

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وأوضح الاتحاد، الذي يوجد مقره في مسجد سيئول المركزي، أن القرار يأتي استجابة لتوصية المقر المركزي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكإجراءات وقائية للحد من انتشار المرض بين المصلين أثناء أداء الصلاة، متمنيا الاستقرار في وضع تفشي كوفيد-19 في القريب العاجل.

يشار إلى أن عدد المصابين بالفيروس من بين زوار المساجد والمصليات وصل إلى 44 مصابا في كوريا الجنوبية حتى اليوم الجمعة، بعد أن انطلقت العدوى من مسجد أن-سان بجنوب العاصمة سيئول من بين المسلمين الأجانب من آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، قبل أسبوعين تقريبا، ثم انتقلت لاحقا إلى المسلمين في مساجد يونغ-إن وبينغتيك وداجون.

المصدر: يونهاب