كوريا الجنوبية.. إصابة 15 سوريا مقيما بكورونا عقب تجمع عائلي

أعلنت مدينة يوجو بإقليم كيونغ كي المحيط بالعاصمة سيئول، أنه تم تأكيد إصابة 15 سوريا مقيمين في كوريا الجنوبية بفيروس كورونا في أعقاب تجمع عائلي.

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وتجمع 20 شخصا سوريا في بيت امرأة سورية تسكن في مدينة يوجو يوم 6 فبراير، بما يشمل أبناءها الثلاثة وزوجاتهم وأولادهم.

وتحققت السلطات الصحية من أن سوريين اثنين تم تأكيد إصابتهما بكورونا في مدينة ناجو بإقليم جولا الجنوبي في يوم 12 فبراير، كانا قد شاركا في تجمع عائلي أقيم في يوم 6 فبراير في مدينة يوجو.

وبالتالي، أجرت السلطات الصحية اختبارات كورونا لجميع المشاركين في التجمع العائلي، وأثبتت نتائج الاختبارات إصابة 13 شخصا، ولم تظهر نتائج اختبارات 5 أشخاص آخرين.

وفرضت السلطات الصحية عليهم الحجر الصحي، بينما تجري تحقيقا وبائيا حول مساراتهم والمخالطين لهم.

المصدر: يونهاب