استمر لأكثر من ساعة.. مكتب نتنياهو يؤكد اتصاله ببايدن

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن شددا خلالها على تعزيز التحالف بين البلدين.

وجاء في بيان المكتب: "المكالمة كانت ودية ودافئة للغاية واستمرت لأكثر من ساعة".

وأضاف: "أشار الزعيمان خلال الاتصال إلى العلاقة الشخصية التي تربط بينهما، والتي تستمر منذ سنوات عديدة، وأنهما سيعملان معا على تعزيز التحالف المتين القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وتابع: "بحث الجانبان الاستمرار في عدد من الملفات الحيوية وعلى رأسها الدفع باتفاقيات السلام قدما، والتهديد الإيراني والتحديات الإقليمية".

وأشار بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "الزعيمين اتفقا على مواصلة الحوار بينهما".

المصدر: RT + "رويترز"