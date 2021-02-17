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مصرع 21 شخصا على الأقل جراء موجة البرد القارس في الولايات المتحدة

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مصرع 21 شخصا على الأقل جراء موجة البرد القارس في الولايات المتحدة
AFP Montinique Monroe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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لقي ما لا يقل عن 21 شخصا مصرعهم جراء موجة الصقيع غير المسبوقة في الولايات المتحدة، والتي أدت أيضا إلى انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص.

وسقط الضحايا نتيجة العواصف الثلجية التي تم تسجيلها في ولايات تكساس ولويزيانا وكنتاكي وكارولينا الشمالية وميزوري بجنوب البلاد.

وتشمل هذه الإحصاءات ضحايا حوادث المرور جراء الانزلاقات على الطرق وحالات الاختناق إثر استخدام طرق غير آمنة للتدفئة.

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وتعطلت شبكات الطاقة الكهربائية في ولاية تكساس جراء موجة البرد القياسية وغير الاعتيادية بالنسبة لهذه الولاية، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة إنذارا بشأن الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية، يشمل المناطق التي يقطنها أكثر من 150 مليون نسمة.

وحتى يوم الثلاثاء كانت 73% من الأراضي الأمريكية تحت غطاء الثلوج. ومن المتوقع أن تستمر مثل هذه الأحوال الجوية حتى العطلة الأسبوعية القادمة.

المصدر: وكالات

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